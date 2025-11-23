Nešković: Prednost Blanuše u 11 lokalnih zajednica preko 17.000 glasova

Izvor:
ATV
23.11.2025
20:21
Na osnovu pristiglih rezultata prvi trendovi su bili jako pozitivni za Branka Blanušu, a ono što smo dobili u posljednjih pola sata su još bolji trendovi.
Rekao je ovo na konferenciji SDS-a Želimir Nešković.
"U 11 lokalnih zajednica prednost Blanuše je reko 17 hiljada", rekao je on.
Kako tvrdi u Banjaluci za sada Blanuša ima prednost iznad 6 hiljada, Bijeljini 2 hiljade, Tesliću 2.000, Loparama 1.300, u Modriči 1.700, Istočnoj Ilidži 1.400, Ugljeviku preko 400 glasova, Prnjavoru preko 1.000 glasova...
