Nešković: Prednost Blanuše u 11 lokalnih zajednica preko 17.000 glasova

Izvor:

ATV

23.11.2025

20:21

Конференција СДС-а
Foto: ATV

Na osnovu pristiglih rezultata prvi trendovi su bili jako pozitivni za Branka Blanušu, a ono što smo dobili u posljednjih pola sata su još bolji trendovi.

Rekao je ovo na konferenciji SDS-a Želimir Nešković.

"U 11 lokalnih zajednica prednost Blanuše je reko 17 hiljada", rekao je on.

Kako tvrdi u Banjaluci za sada Blanuša ima prednost iznad 6 hiljada, Bijeljini 2 hiljade, Tesliću 2.000, Loparama 1.300, u Modriči 1.700, Istočnoj Ilidži 1.400, Ugljeviku preko 400 glasova, Prnjavoru preko 1.000 glasova...

Prijevremeni izbori 2025

