Stigli novi rezultati: Karan uvećao prednost

ATV

23.11.2025

20:16

1
Nakon 47 odsto prebrojanih glasova kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan ima 89.859 glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 80.874 glasa, saopšteno je iz SNSD-a.

U Republici Srpskoj danas su održani prijevremeni predsjednički izbori.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

Siniša Karan

SNSD

Prijevremeni izbori 2025

