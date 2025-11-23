Stigli novi rezultati: Karan uvećao prednost

Izvor:
ATV
23.11.2025
20:16
Komentari:1
Nakon 47 odsto prebrojanih glasova kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan ima 89.859 glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 80.874 glasa, saopšteno je iz SNSD-a.
U Republici Srpskoj danas su održani prijevremeni predsjednički izbori.
Republika Srpska
Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu
Društvo
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
23
31
23
18
23
07
22
55
22
40
Trenutno na programu