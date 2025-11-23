Završeno brojanje u jednoj opštini: Ovo su rezultati

Izvor:
SRNA
23.11.2025
20:11
Brojanje glasova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Istočnom Mostaru je završeno.
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karana pobijedio je na prijevremenim izborima u opštini Istočni Mostar, gdje je osvojio 77 glasova, potvrdio je za Srnu predsjednik Opštinske izborne komisije Željko Vujadinović.
Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 15 glasova.
Jedan glas je bio nevažeći.
Na prijevremene izbore u Istočnom Mostaru izašla su 93 birača što je 67,88 odsto.
