Završeno brojanje u jednoj opštini: Ovo su rezultati

Brojanje glasova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Istočnom Mostaru je završeno.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karana pobijedio je na prijevremenim izborima u opštini Istočni Mostar, gdje je osvojio 77 glasova, potvrdio je za Srnu predsjednik Opštinske izborne komisije Željko Vujadinović.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 15 glasova.

Jedan glas je bio nevažeći.

Na prijevremene izbore u Istočnom Mostaru izašla su 93 birača što je 67,88 odsto.