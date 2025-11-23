Logo

Završeno brojanje u jednoj opštini: Ovo su rezultati

Izvor:

SRNA

23.11.2025

20:11

Komentari:

0
Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати
Foto: ATV

Brojanje glasova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Istočnom Mostaru je završeno.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karana pobijedio je na prijevremenim izborima u opštini Istočni Mostar, gdje je osvojio 77 glasova, potvrdio je za Srnu predsjednik Opštinske izborne komisije Željko Vujadinović.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 15 glasova.

Jedan glas je bio nevažeći.

Na prijevremene izbore u Istočnom Mostaru izašla su 93 birača što je 67,88 odsto.

Podijeli:

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Погледајте коначну излазност по градовима и општинама

Republika Srpska

Pogledajte konačnu izlaznost po gradovima i opštinama

3 h

0
Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста

Republika Srpska

Prvo oglašavanje SDS-a nakon zatvaranja biračkih mjesta

3 h

0
Малинић за АТВ: У Бањалуци гласање протекло уредно

Republika Srpska

Malinić za ATV: U Banjaluci glasanje proteklo uredno

4 h

0
Расте предност Синише Карана

Republika Srpska

Raste prednost Siniše Karana

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

31

Cvijanović: Velika pobjeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom

23

18

Centralne vijesti, 23.11.2025.

23

07

CIK objavio prve rezultate: Karan predsjednik

22

55

Karan pobijedio na izborima: Slavlje na ulicama Banjaluke

22

40

Blanuša: Odnio bih pobjedu da nije bio političkih manipulacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner