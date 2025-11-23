Zatvorena biračka mjesta: Kakva je izlaznost bila u Hercegovini?

U Trebinju su zatvorena sva biračka mjesta, a na glasanje na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je izašlo 14.136 birača ili 44,06 odsto, rečeno je u trebinjskoj Gradskoj izbornoj komisiji.

U Bileći je glasalo 4.494 glasača ili 45,95 odsto i sva biračka mjesta su zatvorena, a u Gacku je na izbore izašlo 3.511 birača ili 45,14 odsto, rečeno je Srni u opštinskim izbornim komisijama u tim mjestima.

U Ljubinju je glasalo 1.393 birača ili 46,29 odsto, a u Berkovićima je glasalo 57 odsto birača.

U Republici Srpskoj danas su održani prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.