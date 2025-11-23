Zatvorena biračka mjesta: Kakva je izlaznost bila u Hercegovini?

23.11.2025
19:54
U Trebinju su zatvorena sva biračka mjesta, a na glasanje na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je izašlo 14.136 birača ili 44,06 odsto, rečeno je u trebinjskoj Gradskoj izbornoj komisiji.
U Bileći je glasalo 4.494 glasača ili 45,95 odsto i sva biračka mjesta su zatvorena, a u Gacku je na izbore izašlo 3.511 birača ili 45,14 odsto, rečeno je Srni u opštinskim izbornim komisijama u tim mjestima.
U Ljubinju je glasalo 1.393 birača ili 46,29 odsto, a u Berkovićima je glasalo 57 odsto birača.
U Republici Srpskoj danas su održani prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.
Izlaznost u Hercegovini — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 23, 2025
TREBINJE 14.136 ili 44,06%
GACKO 3511 ili 45,14%
LJUBINJE 1393 ili 46,29%
BERKOVIĆI 880 ili 57%
BILEĆA 4.494 ili 45,95%
NEVESINJE 4.815 ili 43%
Iz PU Trebinje za @AtvBanjaluka kazu da je sve prošlo bez incidenata. #atvvijesi https://t.co/vaiM5g3DJ9
