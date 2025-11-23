Logo

Zatvorena biračka mjesta: Kakva je izlaznost bila u Hercegovini?

23.11.2025

19:54

Komentari:

0
Затворена бирачка мјеста: Каква је излазност била у Херцеговини?
Foto: ATV

U Trebinju su zatvorena sva biračka mjesta, a na glasanje na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je izašlo 14.136 birača ili 44,06 odsto, rečeno je u trebinjskoj Gradskoj izbornoj komisiji.

U Bileći je glasalo 4.494 glasača ili 45,95 odsto i sva biračka mjesta su zatvorena, a u Gacku je na izbore izašlo 3.511 birača ili 45,14 odsto, rečeno je Srni u opštinskim izbornim komisijama u tim mjestima.

U Ljubinju je glasalo 1.393 birača ili 46,29 odsto, a u Berkovićima je glasalo 57 odsto birača.

U Republici Srpskoj danas su održani prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу

Gradovi i opštine

Nema prijavljenih incidenata tokom izbornog dana u Trebinju

5 h

0
Медвједица Љубица

Gradovi i opštine

Snimak razigrane medvjedice Ljubice iz Doboja oduševio sve

8 h

0
Гужве на више граничних прелаза

Gradovi i opštine

Gužve na više graničnih prelaza

8 h

0
Аутобус превоз

Gradovi i opštine

Vozač izbacio djevojku iz javnog prevoza zbog psa: Intervenisala i policija

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

31

Cvijanović: Velika pobjeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom

23

18

Centralne vijesti, 23.11.2025.

23

07

CIK objavio prve rezultate: Karan predsjednik

22

55

Karan pobijedio na izborima: Slavlje na ulicama Banjaluke

22

40

Blanuša: Odnio bih pobjedu da nije bio političkih manipulacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner