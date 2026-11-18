Predsjedništvo SDS-a je nestatutarno, kršeći odluke Glavnog odbora, odlučilo da će SDS podržati delegata PSS-a za Dom naroda, a da će Branko Blanuša dobiti glasove PSS-a za Vijeće naroda, istakla je član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević, ističući da se ovakvo poniženje Glavnog odbora nije desilo u istoriji stranke.

"Predsjedništvo je izvršni organ Glavnog odbora koji je jedini nadležan da utvrđuje kandidate. I utvrdio je Milana Aleksića. Branko Blanuša je zadnja tri dana igrao rolu prepodobnog koji je dobrovoljno odustao od Doma naroda. Sada se ispostavilo ono što sam tada rekla nekim mojim kolegama: 'Izvaraće Milana Aleksića, dogovorili su sa PSS da im daju Dom naroda, a Blanuša će u Vijeće naroda'", objavila je Pandurevićeva na društvenim mrežama.

Ona je navela da je Blanuša odustao od Doma naroda jer je znao da ne može računati na glasove Liste za pravdu i red.

"Kada ne može tamo, mora u Vijeće naroda! Ako nije ovako, zašto nije Aleksiću ponudio Vijeće naroda? Ko šiša Glavni odbor. Nedopustivo je i besramno poigravanje sa Milanom Aleksićem, a poigravali su se da se Prnjavor ne bi pobunio. Jadno, neiskreni i beščasno. Bolje časno poginuti nego igrati beščasno", ocijenila je ona.

Ovakav cirkus, omalovažavanje SDS, kršenje Statuta, dodala je, nije viđen u istoriji SDS.

"Čak i da Aleksić nije mogao proći, a mogao je jer bi ga podržala Lista za pravdu i red, odluka Glavnog odbora morala se ispoštovati! No, kada Blanuša nema šansu da prođe u Dom naroda, daj mu Vijeće. Sramno!", rekla je ona.

Pandurevićeva kaže da je prvo isključen Ljubiša Petrović, nestatutarno, onda su iz Glavnog odbora izbačena četiri člana iz Bijeljine, nestatutarno, a sada je nestatutarno posječen Milan Aleksić.

"Samo je pitanje - ko je sljedeći!? Postoji li još iko ko ne vidi da je Branko Blanuša samo taster na čelu SDS-a koji revnosno sprovodi zadaću njegovog uništenja. Za poslednjih mjesec i po dana, sa svojim nalogodavcima, uništio ga je više nego Karlos Vestendorp i Pedi Ešdaun zajedno. Od čestitih ljudi u SDS, očekujem okupljanje i mobilizaciju da spasimo što se spasiti može!", navela je Pandurevićeva, koja je sa još troje delegata iz Bijeljine početkom novembra isključena iz Glavnog odbora stranke, odlukom predsjednika SDS-a Branka Blanuše, prenosi Srna.