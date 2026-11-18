Termoelektrana Ugljevik večeras će planski izaći sa mreže, potvrđeno je za ATV i iz preduzeća RiTE Ugljevik, ali iz matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske. Razlog je nedostatak uglja iz ugljevičkog rudnika koji se miješa sa onim koji se kupuje iz ležišta Bukova Kosa.

„Situacija je takva da na depo termoelektrane ne može da se obezbijedi dovoljno uglja za sagorijevanje. Pri tome na depou rudnika gdje se vrši istovar kupovnog uglja postoje određene količine uglja iz Bukove Kose ali kako kiša danima pada nema našeg uglja iz Istoka i zato smo u problemu“, za ATV kaže Žarko Novaković direktor RiTE Ugljevik.

Iz Rite Ugljevik jutros je najavljen redovan planski izlazak sa mreže na 24 sata kaže Novaković i otkriva da će uskoro dolaziti i ugalj sa još dva kopa.

„Trebalo bi da počne da dolazi ugalj iz Kamengrada i Maslovara a sve u cilju obezbjeđivanja dovoljnih količina za nesmetan rad termoelektrane“ , kaže Novaković.

Ovi kopovi se nalaze u blizini Sanskog Mosta i Kotor Varoši.

Informacija o ispadu TE Ugljevik u Elektroprivredu je stigla jutros ali se nisu mnogo nasekirali jer je za ATV kažu hidrologija dobra.

„Nadamo se brzoj stabilizaciji. Trenutno je hidrologija takva da izlazak RiTE Ugljevika neće predstavljati veliki problem za elektroenergetski sistem Republike Srpske“, kažu za ATV iz ERSa.

Iz ovog preduzeća kažu da kada radi Ugljevik nema uvoza a kada izađe biće ga ali znatno manje nego u nekom proteklom periodu.

Zahvaljujući dobroj hidrologiji Bilećko jezero je počelo da se puni pa su i Hidroelektrane na Trebišnjici počele sa proizvodnjom, juče je bila 2732,01 megavat čas električne energije.

Mnogo bolje stanje je i na pogonima HE Višegrad i HE Bočac.

Ovo temom bavimo se i u Centralnim vijestima ATV-a od 19 časova gdje donosimo još važnijih i novih informacija.