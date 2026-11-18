Srpska demokratska stranka (SDS) saopštila je da su tvrdnje o navodnom odustajanju od kandidature i prepuštanju mjesta u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH drugoj stranci neutemeljene, ističući da SDS u aktuelnom skupštinskom sazivu nema dovoljan broj poslanika za samostalan izbor delegata.

U saopštenju stranke navodi se da je cilj njihovog oglašavanja prekidanje proizvoljnih tumačenja odluke Predsjedništva SDS-a i jasno izlaganje činjenica članstvu i javnosti.

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Kako su pojasnili, Glavni odbor SDS-a je na nedjeljnoj sjednici odlučio da prijedlog te partije bude osnova za razgovor sa ostalim opozicionim strankama, a ne unaprijed utvrđen kandidat kojeg su drugi dužni prihvatiti.

Iz SDS-a podsjećaju da ova stranka u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima devet poslanika, te da je za izbor delegata bilo neophodno obezbijediti još pet glasova.

Prema izvještaju pregovaračkog tima, ti glasovi nisu obezbijeđeni, zbog čega izbor njihovog delegata u postojećem rasporedu snaga nije bio matematički moguć.

"Zato su tvrdnje o odustajanju od kandidature i prepuštanju mjesta nekoj drugoj partiji neutemeljene jer Srpska demokratska stranka 'ne posjeduje' samostalan mandat u Domu naroda BiH. Nijedno tumačenje niti naknadna optužba ne mogu nadomjestiti glasove koji nedostaju", naveli su iz SDS-a.

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Kako se dodaje u saopštenju, pregovarački tim SDS-a najprije je pokušao postići dogovor sa Listom za pravdu i red, ali nije došlo do bezrezervne podrške, niti ove dvije stranke zajedno imaju dovoljan broj poslanika za izglasavanje delegata.

Iz SDS-a ističu da je Lista za pravdu i red tražila da ih SDS sa četiri glasa podrži za izbor delegata u Vijeće naroda RS, što bi dovelo do toga da SDS izgubi svog delegata u tom tijelu, dok bi im za Dom naroda BiH i dalje nedostajao jedan glas.

Nakon toga, vođeni su razgovori i sa Pokretom Sigurna Srpska (PSS) o podršci kandidatu SDS-a, kao i o opciji kandidovanja dvije liste uz naknadno odlučivanje, ali ni taj dogovor nije uspio.

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Suočeno sa procjenom da postoji rizik da opozicija ostane bez ijednog delegata u Domu naroda PS BiH, Predsjedništvo SDS-a je, na osnovu zaključaka Glavnog odbora i prijedloga pregovaračkog tima, izglasalo stav da kandidata sa sigurnošću može predložiti samo opoziciona partija sa najviše poslanika – što je u ovom trenutku PSS sa 11 mandata.

Iz SDS-a su ocijenili da bi ignorisanje tog rizika bilo neodgovorno, naglasivši na kraju da se na sjednici Predsjedništva nije raspravljalo o konkretnom imenu kandidata iz PSS-a, niti da je izbor tog kandidata odluka Srpske demokratske stranke.