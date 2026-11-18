Аутор:Марија Милановић
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У СДС-у је поред бројних неслагања, расправа и оптужби једна константа – договора и јединства нема ни сада, а није било ни прије, а по многим тврдњама, ни током избора.
Од избора кандидата за предсједника Републике Српске те несугласица око кандидата за Предсједништво БиХ па том динамиком и до несугласица око делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Подсјећања ради, Милан Алексић, предсједник Градског одбора СДС Прњавор, најављен је као кандидат Српске демократске странке (СДС) за делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ. Бар је тако било након састанка Главног одбора у Источној Илиџи.
Република Српска
Милан Алексић кандидат СДС-а за Дом народа ПС БиХ
Међутим, подршка Предсједништва СДС-а је изостала. Предсједништво је, већином гласова, донијело одлуку да одустане од свог кандидата за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, те да то мјесто препусти Покрету Сигурна Српска.
Република Српска
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Милан Алексић се није оглашавао, а умјесто њега, огласио се његов имењак, посланик Милан Петровић, који је казао да је одустајањем од кандидата за делегата најгрубље изиграна и изневјерена воља Главног одбора странке, зарад некаквих „виших интереса“.
„Вечерас су на сједници Предсједништва Српске демократске странке (некада државотворне странке) чланови Предсједништва већином гласова одлучили да одустану од кандидата СДС-а за Дом народа и ту позицију препусте Покрету Сигурна Српска. На тај начин најгрубље је изиграна и изневјерена воља Главног одбора странке, зарад некаквих „виших интереса“. Није овдје ријеч само о једној функцији или једном кандидату. Ријеч је о принципима, повјерењу и односу према људима који годинама носе СДС на својим леђима. Јадна ли нам мајка...“, навео је Петровић на Фејсбуку, а што је без коментара Алексић подијелио.
Тако се унутарстраначке несугласице у СДС-у настављају, а питање је да ли ће најновији спор око делегата у Дому народа додатно продубити већ постојеће подјеле у странци.
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