Аутор:АТВ редакција
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БиХ је 31 годину након потписивања Дејтонског споразума у ћорсокаку, јер нису све потписнице искрено гледале на тај споразум који се константно урушава, оцијенио је за Срну министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Будимир је констатовао да је Република Српска остала једина заштитница Дејтонског споразума.
"Дан када је парафиран Дејтонски споразум се слави у Републици Српској као дан закључења мира, док друга страна /ФБиХ/ слави оне дане у којима је почињао рат и све вам показује у односу према овој нашој земљи", истакао је Будимир.
Он је напоменуо да је Дејтонски споразум направио велику ствар је је њиме завршен рат, али и указао да је највећи проблем урушавање овог споразума.
"Политички процеси који су направљени на платформи Дејтонског споразума од почетка су били замишљени као урушавање овог споразума и прављење БиХ као државне заједнице која је супротна Уставу који је дио Дејтонског споразума", истакао је Будимир.
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Пуна 31 година навршиће се 21. новембра од када је у америчкој бази Рајт Петерсон у Дејтону парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његових 12 анекса, чиме је окончан рат у БиХ и успостављен њен уставно-правни поредак.
Овим споразумом створена је државна заједница БиХ састављена од два ентитета, Републике Српске и Федерације БиХ, који су потписници свих анекса.
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