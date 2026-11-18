Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je počeo Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, koji je sazvao predsjednik Narodne skupštine dr Nenad Stevandić.
Za današnju sjednicu Kolegijuma predložen je sljedeći dnevni red:
1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske;
2. Razno.
Očekuje se da nakon sjednice Kolegijuma budu poznati zvanični datum održavanja, kao i tačan plan rada predstojeće redovne sjednice parlamenta.
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