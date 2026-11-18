Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV/Branko Jović

U Banjaluci je počeo Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, koji je sazvao predsjednik Narodne skupštine dr Nenad Stevandić.

Za današnju sjednicu Kolegijuma predložen je sljedeći dnevni red: 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske; 2. Razno. Očekuje se da nakon sjednice Kolegijuma budu poznati zvanični datum održavanja, kao i tačan plan rada predstojeće redovne sjednice parlamenta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.