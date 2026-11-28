Izmjenama članova 27. i 53. Pravilnika promijenjeni su uslovi za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivrednicima je sporno zadržavanje najmanje 60 odsto stočnog fonda kao uslova za produženje ugovora, što dio njih, koji su tokom godina smanjili broj grla, ne može ispuniti.

"Prva naša saznanja su bila kada je ljudima istekao ugovor pre 5-6 meseci i došli podneli zahtev za redovno produženje, na što imaju pravo po starom pravilniku ako su uredno izmirivali svoje obaveze, plaćali, ako su podnosili zahteve svake godine o korišćenju tog poljoprivrednog zemljišta, odnosno, znači popuni se jedan obrazac koji sadrži šta smo zasijali na tim površinama. Ako su koristili celokupnu ugovorenu površinu, koristili dobre prakse, nisu davali zakup od zakup, što 99,9% poljoprivrednika je izvršavalo. Međutim ovim novim članom 27 i 53, mi smo onemogućeni za to. Promena je na stolu, iznenada, bez ikakve informacije prethodni dopisa, učestvovanja u toj izmeni", rekao je Ranko Ćuvrk, poljoprivrednik iz Kozarske Dubice.

Udruženje poljoprivrednika zatražilo je od Ministarstva da se sporne odredbe privremeno stave van snage. U međuvremenu, iz Ministarstva je saopšteno da poljoprivrednicima kojima ugovori još traju neće biti raskinuti zbog smanjenja broja grla. Ipak, u pojedinim lokalnim zajednicama od njih je zatraženo da dostave izvještaje o brojnosti stoke, što su, kako navode, i učinili.

"U problemu su ljudi kojima je istekao ugovor i taj član 53 i ne dozvoljava da produže svoj ugovor. Iako su oni imali informaciju da imaju pravo da produže, da imaju neka grla na svome poljoprivrednom gazdinstvu, ali nemaju 80%. Vlada je pokušala da razumije taj problem pa je skinula to sa 80 na 60% grla od dana potpisivanja ugovora. Međutim, to neće pomoći zato što mnogi su ta grla smanjili na 10-20%, tako da li je 60 ili 80, ništa im neće značiti, skoro nikome da produži taj ugovor", rekao je Ranko Ćuvrk, poljoprivrednik iz Kozarske Dubice.

Izmjenama je, dakle, propisano da poljoprivrednici za produženje ugovora moraju zadržati najmanje 60 odsto stočnog fonda na osnovu kojeg im je zemljište prvobitno dodijeljeno u zakup. Iz resornog ministarstva smatraju da je takav uslov opravdan, jer zemljište dodijeljeno za stočarsku proizvodnju treba da služi upravo toj namjeni.

"Ne može neko da rasproda sav stočni fond na osnovu čega je dobio zemljište u zakup i da zadrži zemljište i dalje da koristi, nema ni osnove a nema ni potrebe ne vidimo potrebu ako ste dobili zemljište u zakup da biste se bavili stočarstvom određenom proizvodnjom i ne zadržite tu proizvodnju u omjeru tih nekih 60% da li u toku trajanja tog ugovora možete da prodajete stoku, možete da naravno bez problema samo na kraju kad ugovor aneksirate da imate određeni stočni fond u svojoj štali nije ovdje nikome ništa stavljeno da nešto neće moći da produži u zakup", rekao je Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Broj grla na gazdinstvima mijenjao se tokom godina, a pojedini poljoprivrednici danas imaju tek 10 do 20 odsto prvobitnog stočnog fonda. Dok Ministarstvo smatra da je uslov od 60 odsto opravdan, poljoprivrednici traže ponovno preispitivanje pravilnika i rješenje koje bi uvažilo promjene u proizvodnji tokom trajanja ugovora da, kako kažu, ne bi izgubili mogućnost nastavka zakupa.