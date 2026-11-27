Od raspada nekadašnje Jugoslavije do predstojećih izbora, Srbiju je na funkciji predsjednika predstavljalo pet izabranih političara.

U pojedinim periodima, zbog isteka mandata, neizabranog nasljednika ili ostavke, dužnost šefa države obavljali su i vršioci dužnosti.

Predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je 26. novembra predsjedničke izbore koji će biti održani 27. decembra 2026. godine. Povod za novo glasanje je ostavka Aleksandra Vučića, koji je 27. septembra napustio funkciju predsjednika Republike, nakon čega je dužnost šefa države prešla na predsjednika parlamenta.

Pred predstojeće izbore, zanimljivo je podsjetiti se ko je sve u protekle tri i po decenije sjedio u predsjedničkoj fotelji, ali i ko je u periodima političkih promjena i izbornih zastoja privremeno preuzimao tu funkciju.

Slobodan Milošević – prvi predsjednik u novom republičkom periodu

Kada je riječ o predsjednicima Srbije u periodu raspada SFRJ i nakon njega, prvi na listi je Slobodan Milošević. Funkciju predsjednika Republike Srbije obavljao je od 11. januara 1991. do 23. jula 1997. godine.

Prije toga, od 1989. do 1991, bio je predsjednik Predsjedništva Socijalističke Republike Srbije.

Milošević je na predsjedničkim izborima pobijedio 1990. i 1992. godine. Nakon dva predsjednička mandata, prema tadašnjem Ustavu Srbije, nije mogao ponovo da bude biran na tu funkciju, pa je 1997. postao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije.

Između njegovog odlaska i stupanja na dužnost narednog predsjednika, funkciju vršioca dužnosti obavljao je Dragan Tomić, od 23. jula do 29. decembra 1997. godine.

Milan Milutinović

Naslijedio ga je Milan Milutinović, koji je predsjednik Srbije bio od 29. decembra 1997. do 29. decembra 2002. godine.

Milutinović je za predsjednika izabran u decembru 1997, a njegov mandat obilježili su NATO bombardovanje 1999. godine, političke promjene 2000. i period velikih društvenih previranja.

Nakon isteka njegovog mandata Srbija je ušla u jedan od najdužih perioda bez novoizabranog predsjednika. Čak tri predsjednička izborna ciklusa, tokom 2002. i 2003. godine, nisu donijela pobjednika. Razlog je bilo tadašnje pravilo prema kojem je na izbore moralo da izađe više od polovine upisanih birača.

Nataša Mićić i još troje v. d. predsjednika

Zbog nemogućnosti da se izabere novi predsjednik, dužnost je preuzela Nataša Mićić, tadašnja predsjednica Narodne skupštine. Bila je prva žena na čelu države u ulozi vršioca dužnosti, a tu funkciju obavljala je od 30. decembra 2002. do 4. februara 2004. godine.

Njen period na čelu države obilježilo je i proglašenje vanrednog stanja nakon ubistva premijera Zorana Đinđića u martu 2003. godine.

Nakon nje, tokom 2004. godine, na funkciji v. d. predsjednika smjenjivala su se još trojica političara. Dragan Maršićanin obavljao je tu dužnost od 4. februara do 3. marta, Vojislav Mihailović od 3. do 4. marta, dok je Predrag Marković bio v. d. predsjednika od 4. marta do 11. jula 2004. godine.

Posebno je zanimljiv slučaj Vojislava Mihailovića, unuka generala Dragoljuba Draže Mihailovića, koji je na čelu države proveo svega jedan dan. Ovi kratki prelazni periodi bili su posljedica promjena na mjestu predsjednika Narodne skupštine, čiji je predsjednik po tadašnjim pravilima preuzimao dužnost šefa države.

Boris Tadić

Nakon višegodišnjeg perioda političke nestabilnosti, Srbija je u julu 2004. dobila novog izabranog predsjednika – Borisa Tadića.

Tadić je na predsjedničkim izborima pobijedio 2004. godine, a reizabran je i 2008. Funkciju je obavljao od 11. jula 2004. do 5. aprila 2012. godine, kada je podnio ostavku i skratio svoj mandat kako bi predsjednički izbori bili održani zajedno sa parlamentarnim.

Njegovu dužnost privremeno je preuzela Slavica Đukić Dejanović, tadašnja predsjednica Narodne skupštine. Bila je v. d. predsjednice Republike od 5. aprila do 31. maja 2012. godine.

Tomislav Nikolić

Na predsjedničkim izborima 2012. godine dogodila se značajna promjena. U drugom krugu Tomislav Nikolić pobijedio je dotadašnjeg predsjednika Borisa Tadića i 31. maja 2012. preuzeo dužnost.

Nikolić je na čelu Srbije ostao do 31. maja 2017. godine, kada ga je naslijedio Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić

Aleksandar Vučić prvi put je izabran za predsednika Srbije na izborima održanim 2. aprila 2017. godine, a dužnost je preuzeo 31. maja iste godine.

Pet godina kasnije, na izborima 3. aprila 2022, osvojio je i drugi mandat. Na funkciji je ostao do 27. septembra 2026. godine, kada je podnio ostavku, prije isteka drugog mandata.

Nakon njegove ostavke, dužnost vršioca dužnosti predsjednika Republike preuzela je predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, kojoj je Vučić predao dužnost 28. septembra. Ona je ovu funkciju obavljala do izbora novog predsednika parlamenta.

Za predsjednika Narodne skupštine 19. novembra 2026. izabran je Aleksandar Čupić, koji je time preuzeo i dužnost vršioca dužnosti predsjednika Republike.

Upravo je Čupić 26. novembra potpisao odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora za 27. decembar.

Pred Srbijom je sada novo predsjedničko glasanje, zakazano za 27. decembar 2026. godine. Građani će tada odlučivati ko će biti naredni izabrani predsjednik Republike i tako postati šesti izabrani predsjednik u ovom istorijskom nizu.

(Mondo)