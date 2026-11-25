Porodica Filić iz Velike Plane, koja je 2020. godine već ostala bez jednog sina, ponovo se suočava sa nenadoknadivim gubitkom. Stefana i Andriju Filića, podsjetimo, napali su 2. februara 2020. godine oko 4 sata ujutru stariji mladići ispred kluba "Brodolom". Prvo su se ustremili na mlađeg brata, a kada je Stefan, maturant Ekonomske škole, koji je imao 18 godina, stao u njegovu zaštitu, pokušavajući da smiri situaciju, umjesto da odustanu, skočili su i na njega. Stefan je od udaraca pao je na zemlju, međutim, nastavili su da ga udaraju i šutiraju, a a ispostavilo se da je udarac u glavu dok je ležao bio koban, piše Telegraf.

Srbija Presuda za ubistvo Stefana Filića: Drugovi osuđeni na ukupno 33 godine robije!

Mladić je sa teškim povredama prevezen u bolnicu u Smederevskoj Palanci, ali je zbog težine povreda, odmah transportovan u Beograd gdje je uprkos borbi lekara preminuo dan kasnije. Tada maloljetni Andrija zadobio je povrede donje vilice i vrata i bio mu je raskliman zub od velikog broja udaraca.

Slučaj ubistva Stefana Filića trajao je više od pet godina i obuhvatao je dva odvojena sudska postupka, ponovljeno suđenje, preinačenje presude na apelaciji i bjekstvo trećeg učesnika u inostranstvo. Vođen je pred Višim sudom u Smederevu i Apelacionim sudom u Beogradu, a izazvao je veliku pažnju javnosti i ogorčenje porodice nakon što su prvostepene presude ublažene.

Za učešće u ovom događaju pravosnažno su osuđena trojica mladića iz Velike Plane. Nikola Bojović je osuđen na 15 godina zatvora zbog teškog ubistva nakon što mu je Apelacioni sud smanjio prvobitnu kaznu. Lekari sudske medicine, podsjetimo, tvrdili su na suđenju da je upravo šut u glavu od strane Nikole Bojovića i to dok je Stefan nepomično ležao bio smrtonosan.

Mitar Pandurević je osuđen na 3 godine zatvora,nakon što mu je krivično djelo prekvalifikovano sa teškog ubistva na učestvovanje u tuči. Predrag Stoiljković je osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja. Stojiljković je inače bio u bekstvu i uhapšen je po međunarodnoj poternici u Njemačkoj u oktobru 2025. godine. Izručen je Srbiji i upućen na izdržavanje kazne u KPZ Padinska skela u novembru 2025. godine.