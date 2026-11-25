Krajnji rok za raspisivanje predsjedničkih izbora u Srbiji je petak, 27. novembar, u skladu sa zakonskim rokom, jer je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Republike 27. septembra, a zakon nalaže da od tog trenutka može da prođe najviše tri mjeseca, nakon čega moraju da budu raspisani predsjednički izbori.

Član Republičke izborne komisije (RIK) Miljkan Karličić govorio je u razgovoru za „K1“ o predstojećim predsjedničkim izborima, koji moraju da budu održani do 27. decembra ove godine, a Aleksandar Čupić, predsjednik Narodne skupštine, najvjerovatnije će ih raspisati sutra tokom dana.

„Rok je 30 dana prije isteka roka od 90 dana od prestanka mandata predsjednika Republike. Predsjednik Republike dužan je da raspiše izbore za predsjednika Republike i objavi datum njihovog održavanja.

Posljednji rok je 27. decembar. To može da uradi i prije toga, pa i danas“, izjavio je on gostujući na pomenutoj televiziji u ponedjeljak, 23. novembra.

Potom je govorio o izbornoj proceduri i uslovima za kandidaturu. Precizirao je da postoji jasno definisan rok za prijavu predsjedničkih kandidata.

„Dvadeset dana prije roka za održavanje izbora posljednji je rok za prijavu kandidata za predsjednika Republike. Kandidature mogu podnijeti registrovane političke organizacije, koalicije političkih stranaka i udruženja građana, uz uslov da prethodno prikupe 10.000 ovjerenih podrški.

Šef države djeluje u punom ustavnom kapacitetu, izuzev nekoliko ovlašćenja. Nema pravo da ukazom odbije proglašenje zakona, nema taj takozvani suspenzivni veto“, dodao je on.

Šta se dešava na predsjedničkim izborima ako niko ne osvoji većinu?

Potom je govorio o predsjedničkim izborima u slučaju da niko ne osvoji većinu glasova u prvom krugu. U tom slučaju išlo bi se u drugi krug glasanja.

„U slučaju da se desi da nijedan od kandidata ne osvoji natpolovičnu većinu, 50 odsto plus jedan glas od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, onda će dva kandidata sa najviše osvojenih glasova ići u drugi krug. Preporučljivo je da izađe više od polovine birača, ali to ne možemo propisati zakonom“, pojasnio je Karličić.

Ko će učestvovati na predsjedničkim izborima?

„Studentska lista“ se zasad nije izjasnila o svom kandidatu, ali su najavili da će ga otkriti nakon raspisivanja predsjedničkih izbora. S druge strane, Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“, navodi da Srpska napredna stranka najvjerovatnije neće učestvovati na tim izborima, ali to nije zvanična odluka, pa treba sačekati da SNS definitivno donese odluku.

Socijalistička partija Srbije (SPS) nije pominjala mogućnost učešća na predsjedničkim izborima. Na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima nisu prešli cenzus, tako da ostaje veliko pitanje kakva će biti zvanična odluka SPS-a u vezi sa predsjedničkim izborima.

Kandidaturu su najavili Branimir Nestorović, lider pokreta „Mi – Snaga naroda“, Bogoljub Karić, Branko Pavlović i Aleksandar Vulin. U ovaj krug kandidata ulazi i neko sa „Studentske liste“, a dosad se u javnosti najviše spekulisalo da bi njihov kandidat mogao da bude Radomir Saičić.

(Mondo)