Maskirani policajci izveli su lidera pokreta "Levijatan" Pavla Bihalija sa rukama na leđima vezanih lisicama i uveli ga u terensko vozilo.

Kako navodi agencija RINA iz zgrade u luksuznom kompleksu u Beogradu, pognute glave i sa rukama na leđima sproveden je do policijskog vozila.

"Na teret mu se stavljaju zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave. Tužilaštvo ga sumnjiči da je 2022. godine prisvojio više od 22,5 miliona dinara, na štetu budžeta Srbije i Beograda. Taj novac bio je namijenjen finansiranju izborne kampanje", navode iz agencije RINA.

Zadržan je do 48 sati, a zatim ide na saslušanje u tužilaštvo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je još u martu 2023. godine pokrenulo postupak na osnovu izvještaja Agencije za sprečavanje korupcije. On ukazuje da je Pavle Bihali novac za finansiranje kampanje prvo prenio na lični račun, a onda ga podizao bez osnova, kažu iz Tužilaštva, prenosi Centar za istraživačko novinarstvo.