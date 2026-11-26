Sud je odredio pritvor do 30 dana glavnom i odgovornom uredniku televizije "Informer" Draganu J. Vučićeviću.

Pritvor Draganu J. Vučićeviću određen je na prijedlog Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, jer, kako je saopšteno, postoji opasnost da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Vučićević je ranije danas saslušan i pred tužilaštvom je iznio odbranu, a kako su rekli njegovi branioci, negirao je krivicu.

Na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnog djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično djelo ometanje pravde.

Vučićević je priveden u blizini zgrade televizije Informer i odveden u Policijsku stanicu Voždovac, gdje mu je određeno zadržavanje.

Skupovi podrške Vučićeviću održani su ispred Palate pravde, a juče ispred Policijske stanice Voždovac.

(RTS)