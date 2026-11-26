Radio-televizija Srbije oglasila se povodom navoda o angažovanju Vukašina Katića i Dragane Ivanović Džajić, te iznijela detalje o tome kada su njih dvoje dobili posao i da li su izabrani putem javnog poziva za nova TV lica.

Kako je RTS istakao, Vukašin Katić nije primljen u radni odnos putem pomenutog javnog poziva. On je bio među kandidatima pozvanim u drugi krug selekcije, ali nakon te faze nije prošao u naredni krug izbora i nije se našao na spisku izabranih kandidata za nova TV lica.

Ipak, kako navode iz Javnog servisa, ugovor sa Katićem zaključen je krajem oktobra 2026. godine, na neodređeno vrijeme. On je angažovan na radnom mjestu novinara-voditelja 1 u Informativnom programu, u redakciji Aktuelnosti.

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RTS je iznio i objašnjenje u vezi sa angažovanjem Dragane Ivanović Džajić, navodeći da ni ona nije primljena putem ovog javnog poziva.

Prema njihovom saopštenju, ugovor sa Draganom Ivanović Džajić zaključen je krajem jula 2026. godine, takođe na neodređeno vrijeme, i to za radno mjesto urednice složenih emisija u Informativnom programu, u Sportskoj redakciji.

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Podsjetimo, RTS je objavio da su na javni poziv za izbor novih TV lica stigle ukupno 1.382 prijave. U prvom krugu komisija je odabrala 192 kandidata, koji su zatim prošli praktično testiranje, tokom kojeg su čitali vijesti i vodili intervjue na zadate teme.

Nakon pregleda snimaka, u treći krug plasiralo se 36 kandidata. Sa njima su obavljeni razgovori, a komisija je utvrdila da 22 kandidata ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i da, u skladu sa stručnom spremom, mogu biti raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta.

Ipak, nekoliko izabranih kandidata u međuvremenu je odustalo, pa je na kraju predloženo 17 kandidata za zaposlenje. Oni su primljeni na određeno vrijeme, u trajanju od godinu dana, uz probni rad od šest mjeseci.

RTS je pojasnio i da javni poziv nije bio klasičan konkurs za popunjavanje unaprijed određenih radnih mjesta, već otvorena audicija čiji je cilj bio pronalaženje novih televizijskih lica. Kandidati prilikom prijave nisu morali da dostavljaju diplome i drugu dokumentaciju, već tek u fazi zasnivanja radnog odnosa.