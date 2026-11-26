Ime Radomira Saičića posljednjih dana nalazi se u centru pažnje javnosti nakon što je objavljeno da bi upravo ovaj univerzitetski profesor i akademik mogao da bude kandidat Studentske liste na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji. Dok se o njegovoj naučnoj karijeri, društvenom angažmanu i političkim stavovima sve više govori, interesovanje javnosti prirodno se proširilo i na njegov privatni život, koji je do sada uglavnom ostajao van medijskog fokusa.

Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, iza sebe ima zanimljivu životnu biografiju, a jedan od rijetkih javno dostupnih detalja iz njegovog privatnog života odnosi se na dva braka.

Prema podacima koje je objavio dnevni list Danas, Saičić se prvi put oženio veoma mlad, sa svega 22 godine, još prije nego što je završio fakultet. Međutim, taj brak nije potrajao zauvijek. Nakon šest godina zajedničkog života, supružnici su se razveli, a o razlozima njihovog rastanka nije javno govorio.

Radomir Saičić Tanjug/Jadranka Ilić

Drugi put je sudbonosno „da“ izgovorio nakon povratka sa ratišta. Prema istom biografskom navodu, taj brak traje i danas. Ipak, identitet njegove druge supruge, kao ni detalji njihovog upoznavanja i zajedničkog života, nisu poznati široj javnosti.

Za razliku od brojnih javnih ličnosti čiji su porodični odnosi često predmet medijskih interesovanja, Saičić je privatni život uspio da zadrži daleko od reflektora. Njegova supruga nije prepoznatljiva javnosti, a zajednički život nisu predstavljali kroz intervjue i medijske nastupe.

Od mladog studenta do akademika i mogućeg predsedničkog kandidata

Dok su detalji njegovog privatnog života ostali uglavnom nepoznati, profesionalna biografija Radomira Saičića prilično je dobro dokumentovana.

Diplomirao je hemiju 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao 1987, a doktorirao 1992. godine. Profesionalno usavršavanje nastavio je u Francuskoj, gdje je tokom 1995. i 1996. godine boravio na postdoktorskim studijama u okviru Nacionalnog centra za naučna istraživanja.

Redovni profesor Hemijskog fakulteta postao je 2002. godine, dok je za dopisnog člana SANU izabran 2012, a za redovnog člana 2018. godine.

Njegov naučni rad vezan je za organsku hemiju, organsku sintezu i medicinsku hemiju, a tokom karijere dobio je više priznanja, među kojima su Medalja Srpskog hemijskog društva i Nagrada grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje.

Srbija Ko će biti kandidat Studentske liste za predsjednika Srbije?

U javnosti je postao znatno prepoznatljiviji tokom studentskih protesta, kada se otvoreno uključio u društvena dešavanja i kritikovao pojedine poteze vlasti. U junu 2025. godine potpisao je i peticiju članova SANU kojom je zatražena ostavka predsjednika Srbije.

Njegovo ime našlo se na parlamentarnoj listi „Studenti pobeđuju“, na kojoj je zauzeo 91. mjesto, a nakon izbora postao je narodni poslanik.

Prema pisanju Nedeljnika od 26. novembra 2026. godine, Saičić je dobio podršku studentskih plenuma i poslanika za kandidaturu na predsedničkim izborima, uz najavu zvaničnog predstavljanja.

Privatnost koju nije mijenjao ni javni angažman

Iako se njegov život sada posmatra i kroz prizmu moguće predsjedničke kandidature, čini se da je Saičić tokom čitave karijere pravio jasnu razliku između profesionalnog i privatnog života.

O njegovim naučnim dostignućima, akademskim funkcijama i društvenim stavovima postoje brojni zapisi, ali su supruge i porodični odnosi ostali van javnog prostora.

Poznato je da iza sebe ima dva braka, da se prvi put oženio sa 22 godine i da je nakon šest godina uslijedio razvod, dok je drugi brak sklopio po povratku sa ratišta i, prema dostupnim informacijama, u njemu je i danas.

Njihova imena, međutim, nisu potvrđena u pouzdanim javnim izvorima, kao ni detalji o eventualnoj djeci.

Upravo zato, dok se o Radomiru Saičiću sve više govori kao o čovjeku koji bi mogao da dobije jednu od najvažnijih političkih uloga u zemlji, njegov privatni život i dalje ostaje deo biografije o kojem javnost zna veoma malo.