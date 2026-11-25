Jovo Bakić i Ilija Srdanović, poslanici Studentske liste, prokomentarisali su na konferenciji za medije hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika "Informera".

Bakić je rekao da Studentska lista to doživljava kao "blagu vijest".

"I zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije, rekoh: 'O, vidi ga, čovjek sa desetak rđavih nadimaka, konačno ima jedan lijep, blagovjesnik'. Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Ali evo, blaga vijest od jutros", poručio je Bakić.

Prethodno je svoj komentar dao Srdanović.

Ilija Srdanović Ilija Srdanović - FOTO TANjUG/ AMIR HAMZAGIĆ

"Postupanje prema svakome učiniocu krivičnog djela biće u skladu sa Ustavom i zakonom. Ukoliko je osoba prekršila neki od zakona Republike Srbije, a pogotovo Ustav Republike Srbije, sa takvom osobom, koja god ona to bila, biće postupano u skladu sa Ustavom i zakonom", naveo je Srdanović.