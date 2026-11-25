Plan Studentske liste obuhvata digitalizaciju dokumentacije o srpskoj kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji, dopunu registra kulturnih dobara, popis institucija, sistemsko finansiranje zaštite nasljeđa i povratak stručnjaka iz Srbije.

Plan je sinoć u emisiji „Takovska 10“ na RTS-u predstavila Stela Radonjić Živkov, etnolog, antropolog i dugogodišnja konzervatorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Ona se ujedno založila za angažovanje međunarodne zajednice kako bi aktuelni Nacrt zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji bio povučen, a novi usklađen sa postojećim pravnim garancijama zaštite srpskog kulturnog nasljeđa. Najavila je i razgovore sa međunarodnim predstavnicima narednih dana, prenosi portal Kosev (KoSSev).

Na dosadašnje propuste države Srbije u dokumentovanju ugroženosti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji ukazao je u istoj emisiji dokumentarista Ninoslav Ranđelović, tvrdeći da je na njegove apele da se pristupi hitnom utvrđivanju njihovog stanja država odgovorila ćutanjem.

Šta Srbija može da uradi sama

Govoreći o kratkoročnim i dugoročnim planovima Studentske liste, Radonjić Živkov izdvojila je najprije poslove koje Srbija može samostalno da obavi.

Među njima je prikupljanje cjelokupne postojeće dokumentacije o kulturnom nasljeđu na Kosovu i Metohiji – arhivske, istorijske, filmske i druge građe.

Tu dokumentaciju, prema njenim riječima, potrebno je digitalizovati i učiniti dostupnom javnosti u Srbiji, ali i svijetu, kako bi se predstavili obim i značaj srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.

„To je nešto za šta nam ne treba ničija pomoć sa strane, to jednostavno možemo da uradimo sami i moramo da uradimo što prije.“

Ukazala je i na značaj upisa kulturnih dobara u centralni registar, navodeći da na Kosovu i Metohiji postoji znatno više od 70 kulturnih dobara.

Međutim, nije dovoljno samo evidentirati ih, već je potrebno i utvrditi u kakvom se stanju nalaze, koja su porušena, ko ih je i zašto rušio, kao i šta se može preduzeti u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

Sistemsko finansiranje i kulturni život Srba na Kosovu

Poseban segment plana Studentske liste odnosi se na institucije kulture na Kosovu i Metohiji, koje bi, kako je navela Radonjić Živkov, trebalo popisati i utvrditi da li funkcionišu, čime se bave i na koji način rade.

Založila se za uspostavljanje sistemskog finansiranja, ne samo zaštite kulturnog nasljeđa već i života srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

„Bez srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji“, naglasila je, „teško je brinuti i o srpskom nasljeđu.“

Zbog toga je, prema njenim riječima, važno stanovništvu obezbijediti različite kulturne sadržaje, ali i uslove za normalan i pristojan život na ovom prostoru.

Jedan od dugoročnijih ciljeva jeste povratak stručnjaka iz Srbije na Kosovu i Metohiji, za šta je, kako je navela, potrebna pomoć međunarodne zajednice.

Od međunarodne zajednice očekuje i da nastavi da bude garant zaštite nasljeđa, da se zalaže za njegovo očuvanje kao srpskog kulturnog nasljeđa, ali i za stanovništvo koje je nosilac tog nasljeđa i njegovih vrijednosti.