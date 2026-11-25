Autor:ATV redakcija
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Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević je uhapšen.
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije presreli organi reda, koji nisu bili obilježeni, navodi Informer.
Kako navodi pomenuti medij, Vučićević je odveden u policijsku stanicu Voždovac.
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