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Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije

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27.09.2026 20:16

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Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут
Foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Sutra ujutro ću Ani Brnabić predati dužnost, ona će biti v.d predsjednika, do kraja decembra moraćemo da imamo održane predsedničke izbore, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije podnoseći ostavku na tu funkciju.

Vučić je izjavio da je danas dan kada podnosi ostavku i zahvalio je građanima koju su mu u dva navrata poklonili povjerenje.

On je u 20 časova počeo obraćanje javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsjednika Republike u Beogradu.

Ranije je najavio da će večeras podnijeti ostavku, kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste.

Vučić je u Predsjedništvu Srbije, nakon obraćanja javnosti, potpisao tekst ostavke.

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Srbija

ostavka

Ostavka predsjednika Srbije

Ostavka Aleksandra Vučića

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