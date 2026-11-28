Liderka njemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) Alis Vajdel izjavila je da očekuje da će naredne godine biti podnesen prijedlog za zabranu te stranke.

Ona je u petak, u podkastu lista „Di Velt“, rekla da smatra da će 2027. godine biti pokrenut pokušaj da se AfD zabrani kao neustavna stranka, dodajući da se stranka „priprema za to i da ćemo vidjeti šta će se dogoditi“, prenosi DPA.

Prijedlog za zabranu stranke može da podnese njemačkom Saveznom ustavnom sudu bilo koji od dva doma parlamenta, Bundestag ili Bundesrat, ili savezna vlada. Sud bi potom odlučivao o tom slučaju.

U Njemačkoj se već duže vrijeme vodi rasprava o tome da li takav prijedlog treba podnijeti.

Tokom intervjua za podkast, Vajdel je oštro kritikovala reformu obavještajnih službi koju je nedavno usvojio donji dom parlamenta, Bundestag. Ona je ocijenila da će tom reformom biti stvoreni uslovi za pokretanje postupka zabrane AfD-a.

Prijedlog zakona dao bi obavještajnim službama veća ovlašćenja za borbu protiv špijunaže, terorizma i sabotaže.

Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka (BfV) više neće biti ograničena samo na prikupljanje informacija, već će joj, prvi put, biti dozvoljeno i da preduzima tajne zaštitne mjere protiv imovine i informacionih sistema u slučaju postojanja konkretnih prijetnji, prenosi Telegraf.