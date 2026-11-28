Obilne sniježne padavine izazvale su haos u nekim dijelovima Njemačke, pri čemu je u južnoj Bavarskoj došlo do nekoliko stotina sudara na zaleđenim putevima, kamioni su se prevrtali, a auto-put prema Austriji je bio zatvoren za saobraćaj.

Policija u Gornjoj Bavarskoj zabilježila je više od 400 nesreća, piše danas "Bild".

U Donjoj Bavarskoj, policija i vatrogasne službe su reagovale na oko 80 incidenata zbog snijega i leda.

Auto-put A93 prema Austriji bio je zatvoren zbog snega, a na snazi su bile i granične kontrole.

U blizini Iršenberga, kamion je udario u centralni tranzitni kolovoz. Zagušenju je doprinelo zatvaranje puta A93.

Čak i na seoskim putevima, saobraćaj je povremeno bio u zastoju. Put B2 prema Mitenvaldu je zatvoren nakon što se nekoliko kamiona prevrnulo, blokirajući put i sprečavajući prolaz čistačima snijega.

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Put B15a u Gornjoj Bavarskoj je takođe bio zatvoren satima. Kamion koji je prevozio 22 tone italijanskih testenina sletio je sa puta i morao je da bude izvučen dizalicom.

U Fisenu, mali automobil je skrenuo u suprotnu traku na klizavom putu i ​​direktno se sudario sa minibusom. Udar je odbacio automobil u jarak. Vatrogasci su odsjekli krov kako bi izvukli dvojicu putnika. Putnik u malom automobilu je zadobio teške povrede glave, dok su dva vozača minibusa zadobila lakše povrede.

Mnoge nesreće prouzrokovala je neadekvatna oprema, prenijeli su njemački mediji. Naime, vozači na svojim vozilima - automobilima, kamionima, autobusima - nisu zamijenili ljetnje gume, prenosi Tanjug.