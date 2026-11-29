Autor:ATV redakcija
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Četiri medvjeda danas su pobjegla iz ograđenog prostora zoološkog vrta u indijskom Ajzolu, a jedan od njih usmrtio je 44-godišnjeg radnika.
Radnik je napadnut dok je radio u krugu zoološkog vrta u Lungveru, odnosno dok je donosio kavez za antilopu.
Njega je iznenada napao jedan od medvjeda. Kolege su pokušale da mu pomognu ali bezuspješno jer su i ostala tri medvjeda bila na istom mjestu.
Vjeruje se da su medvjedi pobjegli tako što su iskopali rupu ispod ograde prostora u kojem su boravili, prenosi "Telegraf Indija".
Glavni čuvar divljih životinja izdao je nalog da sva četiri medvjeda budu ustrijeljena, a njihovi ostaci su kasnije zakopani.
Naložena je istraga, a upravi zoološkog vrta da hitno izradi plan za podizanje nivoa bezbjednosti, prenosi Srna.
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