Četiri medvjeda danas su pobjegla iz ograđenog prostora zoološkog vrta u indijskom Ajzolu, a jedan od njih usmrtio je 44-godišnjeg radnika.

Radnik je napadnut dok je radio u krugu zoološkog vrta u Lungveru, odnosno dok je donosio kavez za antilopu.

Njega je iznenada napao jedan od medvjeda. Kolege su pokušale da mu pomognu ali bezuspješno jer su i ostala tri medvjeda bila na istom mjestu.

Vjeruje se da su medvjedi pobjegli tako što su iskopali rupu ispod ograde prostora u kojem su boravili, prenosi "Telegraf Indija".

Glavni čuvar divljih životinja izdao je nalog da sva četiri medvjeda budu ustrijeljena, a njihovi ostaci su kasnije zakopani.

Naložena je istraga, a upravi zoološkog vrta da hitno izradi plan za podizanje nivoa bezbjednosti, prenosi Srna.