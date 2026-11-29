Rusija želi mir, predsjednik Vladimir Putnik je otvoren za pregovore u vezi sa rješenjem u Ukrajini, uključujući i EU, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U početku smo željeli da razgovaramo sa Evropljanima kako bismo vidjeli u kojoj mjeri bi mogli da doprinesu miru. Evropljani su rekli da ne žele da se angažuju sa nama na bilateralnoj osnovi", izjavio je Peskov bjeloruskom novinskom portalu "Njuz".

On je dodao da se čini da EU nije zainteresovana da pomogne u rješavanju ukrajinske krize.

Istakao je i da da Rusija nastavlja kontakte sa SAD u kontekstu ukrajinskog rješenja.

Peskov je naveo da bi Rusija prvo željela da razumije stav Evropske unije o rješenju u Ukrajini prije proširenja formata trilateralnih pregovora.

"Teško je reći kako će se stvari odvijati odavde. Naravno, odluku će donijeti predsjednik Vladimir Putin", zaključio je Peskov, prenosi Srna.