Talibani su na sjeveru Avganistana napravili još jedan korak ka potpunom brisanju identiteta žena. U sjevernoj provinciji Balk vlasti su uklonile su lična imena žena iz svih zvaničnih dokumenata - od ličnih karata do zdravstvenih kartona.

Ono što d‌jeluje nezamislivo, za bezbroj žena u Avganistanu već je postalo stvarnost: one na papiru više ne postoje. Umjesto Fatima ili Nur, ubuduće će se sve jednostavno zvati “Bibi“, prenose međunarodni mediji.

Konkretno, službenici i bolničko osoblje ubuduće su u obavezi da izostave prava imena žena na receptima, u zdravstvenim kartonima i na obrascima. Ovakva apsurdna lokalna šikaniranja pod talibanskim režimom često su samo jeziva najava skorih zabrana na nivou cijele zemlje, piše “Kronen Cajtung”.

Aktivistkinje dižu uzbunu

Ova praksa korijene vuče iz starih plemenskih običaja: izgovaranje ženskog imena u javnosti dugo se smatralo nepoštovanjem prema njenom suprugu i d‌jeci.

Iako se “Bibi” (što doslovno znači “baka” ili “starija žena”) u Avganistanu tradicionalno koristi kao izraz poštovanja, avganistanske aktivistkinje očajnički upozoravaju na opasnost. Masovno i prinudno preimenovanje, ističu one, predstavlja ciljani čin dehumanizacije kojim se ženama oduzima svaka individualnost.

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Još je potresnije to što, prema svjedočenjima, pojedine Avganistanke u državnim ustanovama čak ponižavajuće nazivaju životinjskim imenima poput “koza” ili “stoka”. To više nije konzervativan običaj, već sistematsko svođenje žene na puki objekat.

144 dekreta protiv žena

Ova uredba najnoviji je pokušaj talibana da žene potpuno izbrišu iz javnog života. Od 2021. godine na njih se sručila lavina od čak 144 dekreta:

d‌jevojčicama starijim od 12 godina zabranjeno je školovanje

žene ne smiju da izlaze iz kuće bez muža

žene ne smiju da govore u javnosti

mogu da ih pregledaju isključivo ljekarke

Sada više ne smiju da imaju ni sopstveno ime Fundamentalisti su izuzetno kreativni kada je riječ o ukidanju prava. Mera za sada važi samo lokalno, ali riječ je o testu – ocenjuje za španski list “Pais” aktivistkinja Lale Osmani, koja danas živi u Njemačkoj.

Bez oštre međunarodne reakcije, zakon bi uskoro mogao da stupi na snagu u cijeloj zemlji. Posljedice su dramatične. Zamislite bolnicu u kojoj na desetinama recepata piše samo “Bibi” – upozorila je Osmani.

Rizik od zamjene dijagnoza i terapija postaje ogroman – što je posebno zabrinjavajuće jer muškarci ljekari ionako ne smiju da pregledaju žene, dok d‌jevojke zbog zabrane obrazovanja ne mogu da se školuju za medicinske radnike. Krajnji rizik je da avganistanske žene u potpunosti ostanu bez pristupa zdravstvenoj zaštiti, piše Kronen Zeitung.