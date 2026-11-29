Španska konzervativna opoziciona Narodna partija /PP/ i krajnje desničarski Voks na putu su da obezbijede parlamentarnu većinu nakon današnjih izbora, rezultati su anketa među biračima, javlja španska agencija Efe.

Prema prvim rezultatima anketa koje je objavio javni emiter RTVE ubrzo nakon završetka glasanja, očekuje se da će konzervativna PP i krajnje desničarska stranka Voks obezbijediti kombinovanu parlamentarnu većinu.

Anketa je pokazala da PP osvaja između 129 i 134 mjesta, dok se očekuje da će Voks povećati svoju parlamentarnu zastupljenost sa 33 na između 44 i 48 mjesta.

U međuvremenu, očekuje se da će Španska socijalistička radnička partija /PSOE/ premijera Pedra Sančeza osvojiti između 119 i 124 mjesta.

Zvanični rezultati očekuju se od 21.00 čas, kada se zatvaraju biračka mjesta na Kanarskim ostrvima.

Odziv birača u Španiji dostigao 67,7 odsto u 18.00 časova po lokalnom vremenu, dva sata prije zatvaranja birališta.

U slučaju da se potvrde rezultati, to će značiti povratak desnice u španski nacionalni parlament prvi put od povratka države demokratiji 1975. godine, prenosi Srna.