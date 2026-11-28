Italijanska premijerka Đorđa Meloni kritikovala je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i pojedine zapadne saveznike što nisu unaprijed obavijestili Rim o planiranom napadu ukrajinskih snaga na ruske brodove u libijskoj luci Bengazi.

Meloni je tokom telefonskog razgovora u petak rekla Zelenskom da mu je "teško pomoći" i zatražila da Italija dobija iste informacije kao i ostali zapadni partneri, ukazujući na političke izazove koje neusaglašene vojne akcije stvaraju, prenio je danas italijanski list "Il đornale d'Italija" (Il Giornale d’Italia).

Zelenski se, kako pišu mediji, izvinio zbog izostanka prethodnog obavještavanja i obećao bolju razmjenu informacija, ali nije najavio obustavu operacija protiv ruskih ciljeva van ukrajinskih teritorijalnih voda.

U Rimu se otvara pitanje koji su saveznici bili unaprijed obaviješteni o napadu, uz nezvanične navode koji ukazuju na SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zvanični Rim strahuje da bi širenje ukrajinskih vojnih operacija na sjevernu Afriku moglo da ugrozi italijanske strateške i energetske interese u Libiji, uključujući poslovanje kompanije "Eni", kao i da izazove ruske odmazde, nove pritiske u vezi sa migracijama i rizike po bezbjednost pomorske plovidbe u Sredozemlju.

Slučaj je podstakao i raspravu u vladajućoj koaliciji u Italiji o vojnoj pomoći Ukrajini, pri čemu je stranka Liga zatražila da se razjasni na koje je partnere Zelenski mislio prije razgovora sa Meloni, dok je potpredsjednik vlade Mateo Salvini najavio hitan sastanak Međuresornog komiteta za pomorsku bezbjednost.

Ukrajinske snage su 22. novembra upotrijebile sedam pomorskih dronova kako bi potopile korvetu ruske ratne mornarice "Merkur", pri čemu je uništen i helikopter Ka-27 koji se nalazio na brodu, i napale ruski teretni brod "MV Angara", za koji je Kijev tvrdio da prevozi oružje.

Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je odgovornost ukrajinskih snaga za ovu operaciju, dok je Služba bezbjednosti Ukrajine saopštila da su dronovi lansirani sa broda na moru, a ne sa kopna.

Šef italijanske diplomatije i potpredsjednik vlade Antonio Tajani demantovao je navode Zelenskog i rekao da nikada nije bilo nikakve koordinacije sa Ukrajinom u vezi sa napadom na ruske brodove u Libiji, među kojima je bio i ratni brod "Merkuri".

Odgovarajući na kritike Meloni povodom ukrajinskog napada na ruske brodove u Libiji, Zelenski je u petak branio operaciju kao legitimnu i poručio da ukrajinske snage "nikada ne napadaju" bez prethodne koordinacije sa svojim partnerima.