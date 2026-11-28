Kineski sud osudio je bivšeg čelnika Autonomne pokrajine Guangsi na smrt zbog korupcije, ali je izvršenje kazne odložio na dve godine.

Lan Tijanli je proglašen krivim za primanje velikih mita tokom obavljanja različitih funkcija u ovoj južnokineskoj pokrajini u periodu od 2008. do 2025. godine, izvestila je u petak državna televizija CCTV.

U zamjenu za to, on je omogućavao dodjelu javnih ugovora i imenovanje visokih zvaničnika, primivši pritom ukupno 88,2 miliona dolara mita, navodi se u izvještaju.

Narodni sud u Čangdeu, u centralnoj kineskoj pokrajini Hunan, obrazložio je presudu ukazujući na veliki iznos mita i ozbiljnu štetu nanijetu državi i javnosti.

Kazna bi mogla biti preinačena u doživotni zatvor

Kao i u prethodnim slučajevima, izvršenje smrtne kazne odloženo je na dvije godine. Nakon tog perioda, kazna može biti preinačena u doživotni zatvor bez mogućnosti daljeg smanjenja, prenio je CCTV. Lanu su takođe oduzeta imovina i politička prava.

Kineski predsjednik i lider Komunističke partije, Si Đinping, već godinama sprovodi kampanju protiv korupcije. Čini se da ta kampanja ponovo dobija na zamahu uoči partijskog kongresa zakazanog za drugu polovinu 2027. godine.

Smrtne kazne za visoke zvaničnike Komunističke partije u Kini su relativno retke i obično se izriču samo u posebno teškim slučajevima.

Nove istrage protiv visokih zvaničnika

Istražitelji zaduženi za borbu protiv korupcije gotovo svakodnevno objavljuju pokretanje novih istraga protiv zvaničnika. Nedavno su vlasti saopštile da je pokrenuta istraga protiv Čen Đininga, partijskog lidera Šangaja i člana moćnog Politbiroa Komunističke partije.

Državni mediji su prenijeli da je on osumnjičen za ozbiljna kršenja partijske discipline i zakona, ali nisu iznijeli detalje. Takve istrage često rezultiraju optužbama za korupciju.