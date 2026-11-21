Avion kompanije Er Niugini, koji je prevozio 146 putnika i članova posade iz Hong Konga za Papuu Novu Gvineju, prinudno je sletio u gradu Davao na jugu Filipina, zbog sumnje da je izbio požar u jednom od motora, saopštili su zvaničnici filipinske avijacije.

Nakon sletanja je 137 putnika i devet članova posade bezbjedno napustilo avion Boing 767-383ER, kroz klizače za slučaj opasnosti, saopštila je Uprava civilnog vazduhoplovstva Filipina, prenosi AP.

Kako je rekao portparol Uprave, piloti su naveli da su, putem indikatora, registrovali moguće varnice ili požar u desnom motoru, zbog čega su preduzeli bezbjednosne procedure i zatražili su da izvrše neplanirano sletanje u Davao ubrzo posle ponoći.

Putnici i posada su prevezeni do aerodromskog terminala, gdje im je pružena pomoć i hotelski smeštaj, a nije bilo izvještaja o šteti na avionu.

AIR NIUGINI BOEING 767 DIVERTS TO DAVAO AFTER RIGHT-ENGINE FIRE WARNING; ALL 146 ON BOARD SAFE An Air Niugini Boeing 767-300ER operating flight PX019 from Hong Kong to Port Moresby, Papua New Guinea, made an emergency diversion to Davao International Airport in the Philippines early on November 21, 2026, following a fire indication involving its right engine. According to Air Niugini CEO Alan Milne, the flight crew received the warning at approximately 1:30 a.m. Port Moresby time. The pilots immediately followed standard emergency procedures, shutting down and securing the affected engine before diverting the aircraft to Davao. The Boeing 767 landed safely at approximately 12:08 a.m. local time, according to the Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP). 🚨 Key incident details: ✈️ Aircraft: Boeing 767-383ER ✈️ Registration: P2-PXW ✈️ Flight: PX019 ✈️ Route: Hong Kong – Port Moresby 📍 Diversion: Davao International Airport, Philippines 👥 Passengers: 137 👨‍✈️ Crew: 9 ✅ Total on board: 146 🩺 Injuries: None reported. Following the landing, all 146 occupants were safely evacuated using the aircraft's emergency evacuation slides and escorted to the airport terminal. Philippine aviation authorities temporarily suspended airport operations to facilitate emergency response activities and runway safety inspections. Operations resumed at 2:05 a.m. The investigation will establish what triggered the right-engine fire indication and the circumstances surrounding the landing-gear damage. #AirNiugini #Boeing767 #EngineFireWarning #EmergencyDiversion — FL360aero (@fl360aero) November 21, 2026

Aerodrom Davao je nekoliko sati bio zatvoren za druge letove kako bi se omogućilo reagovanje u vanrednim situacijama, zbog čega su bila otkazana dva domaća leta, piše b92.