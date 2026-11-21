Žena u tridesetim godinama, koja je u Izraelu hospitalizovana jer se zarazila bjesnilom, preminula je danas, saopštili su iz izraelskog Medicinskog centra "Šamir".

Žena je živjela u oblasti Kfar Šmuel, nedaleko od grada Modin.

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U Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja vjeruju da se zarazila nakon kontakta sa psom lutalicom u oblasti Kfar Rut, prenose izraelski mediji.

Pas, star oko šest mjeseci, pronađen je pored puta u Kfar Rutu i sterilisan početkom septembra, ali mu se zdravstveno stanje kasnije pogoršalo, nakon čega je uginuo.

Nadležne službe pokrenule su opsežnu potragu za osobama koje su mogle doći u kontakt sa tim psom u oblastima Kfar Rut i Kfar Šmuel.

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je više lica, za koje se sumnja da su bile izložene virusu, već primilo preventivnu vakcinu.

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Ovo je prvi zabilježeni smrtni slučaj od te bolesti kod ljudi u Izraelu od novembra 2024. godine.

U Izraelu se bilježi zabrinjavajući porast broja životinja zaraženih bjesnilom. Tokom 2024. godine evidentirano je kod 57 životinja, taj broj je prošle godine skočio na 102, a od početka ove godine registrovano je već 118 slučajeva, najviše kod pasa i šakala.

Veterinarske službe ovaj rast djelimično povezuju sa ratnim dejstvima koja su otežala redovno bacanje mamaca sa oralnim vakcinama iz vazduha u pograničnim područjima, prenosi "Srna".

Bjesnilo napada centralni nervni sistem i gotovo je 100 odsto smrtonosna nakon pojave prvih simptoma, ali se njen razvoj može spriječiti pravovremenim primanjem vakcine ili seruma neposredno nakon ujeda ili ogrebotine zaražene životinje.