Ruski svijet je širi od Rusije, obuhvata ruske zajednice, govornike ruskog jezika i kulture, kao i sve koji vole Rusiju, njenu istoriju i umjetnost, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu reditelju Emiru Kusturici za projekat "Naše krštenje. Poglavar", posvećen 80. rođendanu ruskog patrijarha Kirila.

Lavrov je poručio da Rusija neće ostaviti na cjedilu Ruse i stanovništvo koje govori ruski jezik u Ukrajini i da će nastaviti da brani njihova prava, jezik, kulturu i vjeru.

Šef ruske diplomatije je optužio Zapad da neprestano podstiče rusofobiju u Ukrajini i poručio da je važno prevazići takvu politiku.

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Prema njegovim rečima, Zapad nastoji da održi rusofobno raspoloženje u Ukrajini, dok kijevske vlasti pokušavaju da iskorijene ruski jezik i vrše pritisak na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu.

Lavrov je ocijenio da je kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva, uprkos pritiscima, uspela da sačuva svoje pozicije.

"Nisu uspjeli da do kraja potčine Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Bilo je kriminalnih upada u hramove, ubistava sveštenika, odvođenja sveštenika u teritorijalne centre za regrutaciju, ali sestra Ruske pravoslavne crkve, Ukrajinska pravoslavna crkva, zadržala je svoje pozicije", izjavio je Lavrov, piše Srna.

Patrijarh Kiril slavi 80. rođendan 20. novembra.

(SRNA)