Kreće sezona kiša, a naročito je neprijatno pješacima pored kolovoza koji moraju da paze da ih automobili ne isprskaju. U nekim zemljama zakon tjera i vozače da budu oprezni.

Obično se na ovakve slučajeve gleda kao na nedostatak sreće kod pješaka, ali u Velikoj Britaniji zakonodavci smatraju da bi se broj prskanja smanjio kad bi vozači obratili više pažnje.

Upravo zato, britanski zakon predviđa kaznu za one vozače za koje se utvrdi da su "vozili bez obzira prema drugima u razumnim granicama", objasnio je pravni stručnjak Džon Kušnik za sajt "Express".

Ukoliko vozač prođe kroz baru tako da poprska pješake, ovo se može podvesti pod navedeni prekršaj, a uobičajena kazna je 100 funti (oko 120 evra) i tri kaznena poena.

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Ako se, međutim, utvrdi da je vozač upravljao vozilom tako da je iskazao "jasnu nekompetenciju, sebičluk, nestrpljenje i agresiju", kazna može da ide i do 5.000 funti (oko 6.000 evra) i čak devet kaznenih poena.

Inače, u Velikoj Britaniji, ako vozač skupi 12 kaznenih poena u roku od tri godine, dobija privremenu zabranu upravljanja vozilom, pa se pomenuta kazna od devet poena smatra veoma oštrom.

Naravno, ako ne možete da izbjegnete vodu na putu i tom prilikom neko mora da bude poprskan, niko vas zbog toga neće kažnjavati.