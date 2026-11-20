Tanker se zapalio nakon što je pogođen nepoznatim projektilom prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz, saopšteno je danas iz britanske Agencije za pomorsko-trgovinske operacije (UKMTO).

U saopštenju se navodi da se incident desio na oko 15 kilometara sjeverno od omanskog grada Hasaba i da još nema podataka o žrtvama ili ekološkom uticaju.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da se naftni tanker zapalio nakon što je naišao na minu dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz nedaleko od Hasaba, piše Srna.

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Hasab se nalazi na poluostrvu Musandam u Omanu na ulasku u Ormuski moreuz.