Autor:ATV redakcija
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Najmanje 134 putnika i 14 članova posade prijavilo je simptome gastrointestinalnih oboljenja, uključujući dijareju i povraćanje, dok su bili na kruzeru "Karipska princeza".
Kruzerom je upravlja američka kompanija "Princes kruzis", od ukupno 2.936 putnika na brodu, prema podacima Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), preneo je Majami herald.
"Princes kruzis" je u vlasništvu kompanije "Karnival korporacija" sa sjedištem u Majamiju i Dejdu.
Brod je isplovio iz 11. novembra, sa planiranim zaustavljanjima na Arubi, u Kolumbiji i Panami, a očekuje se da će se vratiti u Fort Loderdejl u ponedjeljak.
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Nije jasno kada su ljudi počeli da se razboljevaju, ali je CDC objavio o epidemiji u utorak, gotovo nedJelju dana nakon početka putovanja kruzera.
Federalni zdravstveni zvaničnici su saopštili da je kruzer preduzeo razne mJere kako bi usporio širenje zaraze, uključujući pojačano čišćenje i dezinfekciju, izolaciju obolelih.
Ovo je drugi put da je ove godine prijavljena epidemija gastrointestinalnih bolesti na brodu "Karipska princeza" i četvrti da se dogodio ove godine na brodovima kojima upravlja "Princes kruzis", prema podacima CDC-a, piše B92.
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