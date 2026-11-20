Autor:ATV redakcija
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Ruski predsjednik Vladimir Putin povukao je potez koji gotovo niko nije očekivao - pozvao je predstavnike Njemačke, Francuske i Velike Britanije u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini.
Posjeta predstavnika grupe E3, koju čine Velika Britanija, Francuska i Njemačka, mogla bi brzo da bude organizovana, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, a prenijela ruska novinska agencija "Interfaks".
"Čekamo odgovor", rekao je ruski diplomata.
Ova najava uslijedila je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak izjavio da je Rusija, "putem diplomatskih kanala", pozvala evropske predstavnike u Moskvu na razgovore o pitanjima evropske bezbjednosti.
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Rjabkov je, međutim, naglasio da eventualna posjeta ne znači automatski da će evropske države učestvovati u pregovorima o okončanju sukoba u Ukrajini, koji je počeo prije skoro pet godina.
Rusija je prošle nedjelje prvi put pristala da uključi Evropljane u pregovore, nakon zahtjeva američkih pregovarača tokom direktnih razgovora zaraćenih strana u Abu Dabiju.
Moskva se, međutim, požalila da evropske zemlje još nisu imenovale pregovarački tim niti zauzele zajednički stav.
Putin je u četvrtak izjavio da je neophodno razumjeti "šta Evropljani donose za pregovarački sto".
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"Zato smo diplomatskim kanalima predložili Evropljanima da dođu u Moskvu kako bismo razjasnili njihov stav", rekao je ruski predsjednik.
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