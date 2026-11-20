Predsjednik Evropske centralne banke /ECB/ Kristin Lagard pozvala je na odlučnije preduzimanje akcija u Evropi da bi se odgovorilo na globalne krize i očuvala konkurentnost EU.

"Problem možemo da uvidimo rano, ali smo u stanju da djelujemo tek kada postane nemoguće da ga ignorišemo. A tada je, gotovo po definiciji, prekasno", rekla je Lagardova, koja će se u februaru prijevremeno povući sa najviše funkcije u ECB, na Evropskom bankarskom kongresu u Frankfurtu.

Ona je naglasila da se industrijski sektori koji su se preselili u inostranstvo teško vraćaju.

"Kada se zavisnost jednom iskoristi protiv nas, naš suverenitet je već kompromitovan", istakla je Lagardova i ocijenila da je to u srži evropskog kreiranja politike.

Ona je ukazala da već više od 10 godina postoji konsenzus da je Evropi potrebna duboka i integrisana unija tržišta kapitala, prenosi Srna.

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"Svake godine bez toga, sve više naše ušteđevine ulaže se u inostranstvo, a sve više naših firmi u razvoju traži finansiranje negdje drugdje. Pa ipak, nijedan gubitak u jednoj godini nije dovoljno veliki da prevaziđe otpor promjenama", rekla je Lagardova.

Ona je dodala da je drugi problem tehnološka zavisnost, prenijela je agencija DPA.

Procjenjuje se da su neophodna ulaganja od oko 1,3 biliona evra da bi se povećao udio Evrope u globalnim računarskim kapacitetima za vještačku inteligenciju sa oko pet odsto na 15 odsto do 2030. godine.