Estonski premijer Kristen Mihal izjavio je da će Estonija od 1. decembra na šest mjeseci obustaviti saobraćaj na svim drumskim graničnim prelazima sa Rusijom zbog bezbjednosnih razloga i "učestalih neprijateljskih aktivnosti Moskve".

Odluka se odnosi na svih pet drumskih graničnih prelaza – Narva 1, Narva 2, Koidula, Luhama i Satse, a biće preispitana nakon šest mjeseci kako bi se procijenilo da li je potrebno produžiti ili izmijeniti uvedene mjere, prenosi ERR.

BREAKING: From December 1, Estonia will close its border crossings with Russia. The Estonian government made the decision after an attempted arson attack on a UAV production plant ordered by Russia. Prime Minister Kristen Michal announced the intention to fully close the border with Russia. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

Mihal je na konferenciji za novinare rekao da je u posljednje vrijeme zabilježeno više uzastopnih napada iz Rusije na Estoniju i da nema naznaka da će takve aktivnosti biti smanjene.

„Opšta slika je takva da se neprijateljsko djelovanje Rusije ni na koji način ne smanjuje“, izjavio je estonski premijer, dodajući da ni u Evropi nema naznaka da se pristup predsjednika Rusije Vladimira Putina promijenio.

On je naveo da su estonske bezbjednosne službe tokom prethodnih godina registrovale više od 10 različitih napada usmjerenih protiv Estonije.

Estonska vlada će u narednim sedmicama razmotriti mjere za ublažavanje posljedica zatvaranja granice po stanovnike jugoistočnog dijela zemlje i oblasti Ida-Viru.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je da odgovornost za zatvaranje granice snosi Rusija i da odluka nije povezana samo sa posljednjim pokušajem sabotaže.

Prema ranijim navodima estonskih vlasti, odluka o zatvaranju prelaza uslijedila je nakon sumnje na podmetanje požara u jednoj estonskoj odbrambenoj kompaniji, za šta je Talin optužio Moskvu.