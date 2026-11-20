Američki rat protiv Irana do 13. novembra koštao je 48,3 milijarde dolara, saopštio je zvaničnik Pentagona tokom saslušanja pred Odborom Senata za oružane snage u Vašingtonu.

U ovaj iznos nisu uključeni troškovi sanacije američkih vojnih objekata koji su oštećeni u iranskim napadima širom Bliskog istoka.

Podatak je iznio Artur Miler, zvaničnik Pentagona zadužen za budžet, koji je predložen za funkciju finansijskog kontrolora Ratne mornarice SAD.

Najnovija procjena veća je za oko 27 odsto u odnosu na iznos od 38 milijardi dolara, koji je 1. avgusta objavio Kongresni ured za budžet.

Miler je pojasnio da ukupni troškovi obuhvataju municiju, zamjenu vojne opreme i izvođenje operacija, ali da zasad nema procjenu koliko će koštati popravka oštećenih objekata.

Senatski odbor

Predsjedavajući senatskog Odbora za oružane snage, republikanac Rodžer Viker, zatražio je da Pentagon što prije dostavi i te podatke.

Prema pisanju lista „Volstrit džornal“, koji se pozvao na izvore iz Pentagona, šteta na američkim vojnim objektima u regionu mogla bi iznositi između pet i 15 milijardi dolara. Taj iznos dodatno bi povećao već ogromne troškove rata, prenosi Avaz.