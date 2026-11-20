Demonstranti u najmanje 25 evropskih spremaju se da izađu na ulice u koordinisanim protestima povodom rastućih troškova života, militarizacije i drugih razloga, u pokušaju da povećaju pritisak na svoje vlade.

Nakon više sedmica protesta u nekoliko evropskih zemalja, sindikati i aktivisti iz Francuske, Britanije, Belgije, Španije, Italije, Portugalije i Grčke žele da podignu ulog održavanjem istovremenih skupova uoči vikenda.

Koalicija koju predvode mladi saopštila je da se očekuje da će se protestima pridružiti građani u više od 25 zemalja, prenio je AFP.

Ova koalicija pozvala je na "radikalnu transformaciju sistema u kojem živimo" i ohrabrila mlade ljude da protestuju povodom militarizacije i društvene nepravde.

"Borite se za svoju budućnost, a ne za njihove ratove!", poručila je koalicija od više od 50 grupa koje predvode mladi i studenti.

Među organizatorima su i francuski "Žuti prsluci", pokret koji je uzdrmao vlast predsjednika Emanuela Makrona uličnim protestima 2018. i 2019. godine.