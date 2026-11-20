Fotografija sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, koji sjedi u fotelji na snijegu, sa cigaretom u ruci privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama i ubrzo postala viralna.

Fotografiju je 17. novembra objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, a nastala je tokom Kimove posjete gradu Samdžijonu, 15. i 16. novembra.

Kim Džong Un je tom prilikom obišao turističku zonu koja je u izgradnji, a pažnju javnosti posebno je privukao neobičan prizor u kojem sjevernokorejski lider sjedi u fotelji okružen snijegom.

Fotografija je nastala dok je lider Sjeverne Koreje posmatrao svoju kćerku kako skija na stazi.

Kćerka Kim Džon Una Tanjug/KCN Agency/Korea News Service via AP

Fotografije je objavila sjevernokorejska vlada, dok nezavisnim novinarima nije bio omogućen pristup događaju.