Autor:ATV redakcija
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Fotografija sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, koji sjedi u fotelji na snijegu, sa cigaretom u ruci privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama i ubrzo postala viralna.
Fotografiju je 17. novembra objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, a nastala je tokom Kimove posjete gradu Samdžijonu, 15. i 16. novembra.
Kim Džong Un je tom prilikom obišao turističku zonu koja je u izgradnji, a pažnju javnosti posebno je privukao neobičan prizor u kojem sjevernokorejski lider sjedi u fotelji okružen snijegom.
Fotografija je nastala dok je lider Sjeverne Koreje posmatrao svoju kćerku kako skija na stazi.
Fotografije je objavila sjevernokorejska vlada, dok nezavisnim novinarima nije bio omogućen pristup događaju.
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