Ruske oružane snage pokrenule su masovni udar na objekte ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa, energetske objekte i transportnu infrastrukturu u Kijevu i nekoliko drugih regiona, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno, ruske oružane snage izvele su masovni napad koristeći precizno oružje sa kopna, mora i iz vazduha, kao i bespilotne letjelice.

„Kao rezultat napada, oštećena su preduzeća ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa i skladišni terminali koji se bave proizvodnjom i skladištenjem krstarećih raketa, bespilotnih letjelica velikog i srednjeg dometa, energetski objekti i transportna infrastruktura u gradu Kijevu, Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj, Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Russian ballistic missiles reportedly hit THREE major bridges and critical infrastructure in Kyiv! Mayor Vitali Klitschko reports damage to the Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi and Southern bridges. Traffic restrictions are in effect, with possible electricity disruptions across parts of the capital. Ukrainian monitors report more ballistic missiles heading toward Kyiv and Kalibr cruise missiles toward Vinnytsia. Additional claims of strikes on two other bridges remain unconfirmed. Klitschko has urged residents to avoid unnecessary travel and businesses to shift to remote work. Emergency crews are responding as damage assessments continue. Source: DDGeopolitics on TG, WF Witness on TG \ Writer: Naz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2026

Ranije danas gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su tri mosta u Kijevu – Podoljsko-Voskresenski, Darnički i Južni – oštećena u ruskom napadu balističkim raketama tokom noći, zbog čega je saobraćaj između lijeve i desne obale grada otežan.