Autor:ATV redakcija
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Nakon sastanka evropskih lidera i šefa kijevskog režima, glavne "zvijezde" konferencije za medije su postali albanski premijer Edi Rama i njegov belgijski kolega Bart de Vever.
Naime, belgijski premijer Bart de Vever razgovarao je sa novinarima nakon sastanka, kada mu je Edi Rama iznenada prišao s leđa i zagrlio ga.
De Vever se nije okrenuo, ali je odmah prokomentarisao situaciju.
„To mora da je Albanac. Uvijek dolazi s leđa“, rekao je belgijski premijer.
'He always COMES FROM BEHIND' — Albania's PM Edi Rama AMBUSHES Belgium's Bart De Wever
'That must be the Albanian guy' — he says in a FAMILIAR fashion https://t.co/sTlEmBaGRt— RT (@RT_com) November 20, 2026
Prema saopštenju njemačke vlade, Koalicija voljnih dogovorila je da će i naredne godine zajednički i snažno podržavati Ukrajinu, radi bezbjednosti svih uključenih.
Partneri su potvrdili spremnost da Ukrajini pruže bezbjednosne garancije nakon prekida vatre, a posebno su naglasili značaj protivvazdušne odbrane i zimske pomoći za energetski sistem.
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