Nakon sastanka evropskih lidera i šefa kijevskog režima, glavne "zvijezde" konferencije za medije su postali albanski premijer Edi Rama i njegov belgijski kolega Bart de Vever.

Naime, belgijski premijer Bart de Vever razgovarao je sa novinarima nakon sastanka, kada mu je Edi Rama iznenada prišao s leđa i zagrlio ga.

De Vever se nije okrenuo, ali je odmah prokomentarisao situaciju.

„To mora da je Albanac. Uvijek dolazi s leđa“, rekao je belgijski premijer.

'He always COMES FROM BEHIND' — Albania's PM Edi Rama AMBUSHES Belgium's Bart De Wever 'That must be the Albanian guy' — he says in a FAMILIAR fashion https://t.co/sTlEmBaGRt — RT (@RT_com) November 20, 2026

Prema saopštenju njemačke vlade, Koalicija voljnih dogovorila je da će i naredne godine zajednički i snažno podržavati Ukrajinu, radi bezbjednosti svih uključenih.

Partneri su potvrdili spremnost da Ukrajini pruže bezbjednosne garancije nakon prekida vatre, a posebno su naglasili značaj protivvazdušne odbrane i zimske pomoći za energetski sistem.