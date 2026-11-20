Odluka Državnog savjeta da odbije žalbu Ekrema Imamoglua učinila je poništavanje njegove diplome konačnim i dodatno mu suzila put ka predsjedničkoj kandidaturi 2028. godine. Prema turskom Ustavu i izbornim zakonima, kandidat za predsjednika mora imati visoko obrazovanje.

Diplomu suspendovanog gradonačelnika Istanbula i predsjedničkog kandidata poništio je 18. marta 2025. godine Upravni odbor Univerziteta u Istanbulu. Imamogluovi advokati žalili su se na tu odluku, ali je vijeće Državnog savjeta njihovu žalbu odbilo. Advokati su tvrdili da je poništavanje diplome politički motivisano i da narušava načela pravne sigurnosti, administrativne stabilnosti i stečenih prava.

Nakon odluke suda, Imamoglu je na društvenim mrežama objavio poruku sa riječima „Kukavice!“.

„Ne boj se! Mene to podsjeća na našu dragu naciju. Kukavice! Na koga to vas podsjeća?“, napisao je on.

Riječi „Ne boj se!“ početak su turske državne himne. Imamoglu je tom aluzijom napravio kontrast između hrabrosti naroda i onih koje smatra odgovornima za odluku, prenijela je televizija „Medijaskop“.

Istog dana, sud u Ankari osudio je Imamoglua na dvije godine i mjesec dana zatvora i zabranio mu političko djelovanje. To je četvrta zatvorska kazna izrečena suspendovanom gradonačelniku.

Kazna mu je izrečena zbog izborne manipulacije, odnosno nezakonitog uticaja na glasanje stranačkih delegata na 38. redovnom kongresu opozicione Republikanske narodne partije (CHP), prenosi Anadolija. Istu kaznu dobilo je još osam osoba, dok su trojica optuženih oslobođena.

Sud je prvobitno izrekao kazne od dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog izborne manipulacije, a potom ih umanjio primjenom olakšavajućih okolnosti.

Optuženi su osuđeni zbog navodnog kupovanja glasova delegata na kongresu CHP-a, održanom 4. i 5. novembra 2023. godine. Na njemu je Ozgur Ozel izabran za predsjednika stranke, pobijedivši dotadašnjeg lidera Kemala Kiličdaroglua.

Prema optužnici, delegatima je navodno nuđen novac, a poklanjani su im mobilni telefoni i poklon-kartice za kupovinu. Pojedinim delegatima i njihovim rođacima obećavana su zaposlenja u opštinskim institucijama i kandidature na lokalnim izborima.

Tužilaštvo je tvrdilo da je cilj bio da se obezbijedi podrška Ozelu. Optuženi su tokom suđenja odbacili krivicu i zatražili oslobađajuće presude, navodeći da su optužbe neosnovane i da postupak ima političku pozadinu.

Imamoglu je u pritvoru od marta 2025. godine u okviru istrage o navodnoj korupciji u gradskoj upravi Istanbula. U opsežnoj optužnici pominju se višestruke optužbe i potencijalno visoke zbirne zatvorske kazne.

U septembru je osuđen na dvije godine i mjesec dana zatvora zbog vrijeđanja bivšeg gradonačelnika istanbulskog okruga Tuzla.

U julu 2025. godine dobio je godinu i osam mjeseci zatvora zbog vrijeđanja i prijetnji tadašnjem glavnom javnom tužiocu Istanbula. U decembru 2022. godine prvostepeno je osuđen na dvije godine, sedam mjeseci i 15 dana zatvora, uz zabranu bavljenja politikom, zbog vrijeđanja članova Centralne izborne komisije.