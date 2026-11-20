Ukrajina je dobila gotovo osam milijardi evra od EU u okviru programa za pružanje pomoći, što je najveća pojedinačna isplata do sada, izjavio je ukrajinski premijer Sergej Korecki.

On je rekao da su sredstva već prebačena u državni budžet Ukrajine i da je isplata neophodna za održavanje finansijske stabilnosti zemlje i prioritetnih Vladinih potreba, prenose ukrajinski mediji.

EU je odobrila isplatu 16. novembra, nakon što je Ukrajina ispunila više od 20 reformskih mjera koje su postavljene kao uslov.

Mjere su obuhvatile reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i pranja novca, uređenje finansijskih tržišta, upravljanje državnom imovinom, decentralizaciju, energetiku, poljoprivredu, digitalnu transformaciju i zaštitu životne sredine.