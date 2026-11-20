Stanari jedne zgrade u Holandiji ostali su u čudu kada su u svojim poštanskim sandučićima pronašli novčanice od 50 evra. Ko im je ostavio novac i zašto, misterija je kojom se bavi i policija.

Desetak stanara naselja Hrunord u Šidamu pronašlo je ubačene novčanice od 50 evra između reklamnih letaka i običnih.

Novac je ostavljen bez ikakve prateće poruke, objašnjenja ili navedenog pošiljaoca, što je izazvalo brojna pitanja u komšiluku. Lokalni mediji su ubrzo potvrdili da su pronađene novčanice prave, čime je dodatno produbljena misterija u ovom nizozemskom gradu, prenosi RTS.

Stanarka zgrade ispričala je da je njen sin ispraznio poštansko sanduče i u njemu zatekao novčanicu, što ju je ostavilo potpuno zapanjenom. Ona je istakla da nema nikakvih dugovanja i da ne zna zašto bi joj neko ostavio novac.

Na pitanje novinara ko bi mogao stajati iza ovog d‌jela, kroz smijeh je odgovorila da nema predstavu i upitala da li su to možda „mali patuljci“. S druge strane, oni stanari koji nisu pronašli gotovinu u svojim sandučićima nisu krili razočaranje ovakvim razvojem događaja.

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Nakon pronalaska novca, jedna od stanarki odlučila je da kontaktira policiju kako bi prijavila ovaj neobičan događaj. Portparol policije saopštio je da nadležnim organima trenutno nisu poznate pojedinosti o ovoj akciji, niti ko stoji iza nje.

Policijski službenici su stanarima koji su dobili novac dali neobičan savjet - da sačekaju godinu dana prije nego što ga potroše. Ovaj savjet je dat za slučaj da se misteriozni pošiljalac u međuvremenu javi ili otkrije svoj identitet.

Slični slučajevi iz prošlosti

Ovo nije prvi put da se stanovnici ovog dijela Holandije susreću sa anonimnim donatorima. Sličan slučaj zabilježen je u januaru 2024. godine u obližnjem roterdamskom okrugu Delfshaven.

Tada je jedna žena primila više koverti sa gotovinom od nepoznatog pošiljaoca, pri čemu je prva koverta sadržala 250 evra uz poruku zahvalnosti za njena dobra d‌jela.

Druga koverta je donijela 600 evra, a treća čak hiljadu evra, ali ni tada policija i primalac nisu uspjeli da identifikuju plemenitog pošiljaoca.