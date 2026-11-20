Njemačka avio-kompanija "Lufthanza" planira ukidanje 1.000 radnih mjesta, pošto su napori za smanjenje troškova sporiji nego što su se nadali u kompaniji, dok i rast cijena energenata zbog sukoba sa Iranom predstavlja dodatni problem, navodi se u internom pismu u koji je uvid imala agencija AFP.

"Lufthanza" je pokrenula program za smanjenje troškova 2024. godine kako bi smanjila troškove ali, kako se navodi u poruci upućenoj osoblju, dosadašnje mjere nisu bile dovoljne.

Republika Srpska Košarac: Sarajevska hajdučija ne može oduzimati prava Srpskoj

U prvih devet mjeseci ove godine, "Lufthanza" je mjesečno poslovala u prosjeku sa gubitkom od 20 miliona evra.

"I tokom ove godine bilo je raznih problema, od sukoba na Bliskom istoku, veoma visokih cijena goriva i devet dana štrajkova, a naši ionako visoki troškovi dodatno otežavaju situaciju", ističe se u pismu.

Njemačka avio-kompanija sada planira da otpusti 1.000 stalno zaposlenih radnika na aerodromima u Frankfurtu i Minhenu, prenosi "Srna".

"Lufthanza", pod čijom su kontrolom avio-kompanije iz Austrije, Švajcarske i Belgije, prošle godine je najavila planove za ukidanje 4.000 radnih mjesta do 2030. godine i to uglavnom iz administracije. Nije poznato da li su danas najavljena otpuštanja obuhvaćena u tom krugu ili su to dodatne mjere.