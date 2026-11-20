Italijanski mediji danas donose nove detalje smrt Z.S. (72), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji je tragično preminuo usljed trovanja ugljen-monoksidom.

Kada ga je supruga pronašla klonulog na kauču u kući, Z.S. (72) već je bio izgubio svijest.

Sve se desilo u utorak, nešto poslije 11 sati, žena je odmah pozvala 112, a ekipa hitne pomoći stigla je za nekoliko minuta u taj stan u Ulici Milano broj 5, gd‌je par živi godinama.

Međutim, pokušaji reanimacije bili su bezuspješni, ljekari su samo mogli da konstatuju smrt. Mediji navode da je do trovanja najvjerovatnije došlo usljed curenja ugljen-monoksida izazvanog kvarom na bojleru (kotlu za grijanje).

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To je trag koji su od samog početka pratili karabinjeri i vatrogasci, koji su utvrdili neispravnost dovoda vazduha na bojleru u kuhinji. Inače, Z.S. je u Pijemont došao iz Bosne i Hercegovine kao mladić te je u Italiji stekao i penziju.

Supruga hospitalizovana

Inače, mediji podsjećaju da je i njegova supruga takođe bila izložena gasu, zbog čega je drugom ekipom hitne pomoći prevezena u bolnicu San Luigi u Orbasanu. Prema navodima ljekara, njeno stanje nije bilo ozbiljno niti životno ugroženo.

Pored karabinjera iz Orbasana i ekipa hitne pomoći (Azienda Zero), na teren su izašli vatrogasci iz stanice Grugliasco Allamano zajedno sa specijalizovanom jedinicom za hemijsko-biološko-radiološke rizike (NBCR), tehničari kompanije Italgas i inspektori zdravstvene službe Asl To3, koji su potvrdili prisustvo ugljen-monoksida u stanu.

(Nezavisne novine)