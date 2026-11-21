Tijela dvojice muškaraca pronađena su nakon što se jedrilica srušila u jezero Loh Leven u centralnoj Škotskoj, saopštila je policija.

Spasilački helikopteri pozvani su na intervenciju nakon što je policija primila izvještaj da se ultralaka jedrilica srušila u jezero blizu Kinrosa.

Pad jedrilice prijavljen je juče, a škotski Centar za jedriličarstvo saopštio je da se avion Perkoz srušio tokom trenažnog leta, prenosi DPA.

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Od‌jeljenje britanske vlade za istragu vazdušnih nesreća (AAIB) saopštilo je da je tim istražitelja poslat na lice mjesta, piše Srna.