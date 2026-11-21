Autor:ATV redakcija
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Tijela dvojice muškaraca pronađena su nakon što se jedrilica srušila u jezero Loh Leven u centralnoj Škotskoj, saopštila je policija.
Spasilački helikopteri pozvani su na intervenciju nakon što je policija primila izvještaj da se ultralaka jedrilica srušila u jezero blizu Kinrosa.
Pad jedrilice prijavljen je juče, a škotski Centar za jedriličarstvo saopštio je da se avion Perkoz srušio tokom trenažnog leta, prenosi DPA.
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